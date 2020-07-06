У Росії проблеми: розгортання військ РФ на кордонах України сповільнилося

Вторгнення Росії в Україну найближчим часом малоймовірне, бо Росія має проблеми зі збільшення військового угруповання на кордонах нашої країни.

Про це заявив народний депутат від Голосу, член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін в ефірі Свободи слова на ICTV.

– Формування величезного угруповання російських військ на кордонах України загальмовано і розтягнуто в часі щонайменше на півтора року. Це свідчення того, що ситуація з нестабільністю з нафтою і Covid-19 у Росії дійсно скрутна, – сказав він.

Росія планувала завершити розгортання військ на кордонах України до кінця 2020 року, уточнив Рахманін.

– Коли відбувається реальне захоплення, створюються ударні угруповання, яких немає на кордонах. Суттєвого збільшення кількості чи якості з’єднань нині не фіксується, – додав нардеп.

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ЗСУ не бачать загрози вторгнення Росії

Станом на 6 липня Збройні сили України не бачать загрози вторгнення Російської Федерації в нашу країну.

Про це заявив командувач Об’єднаних сил Збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв та додав, що ЗСУ відпрацювала плани на усі військові загрози, в тому числі й на Таврійському напрямку.