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Факты / Украина
Валентина Летяк |

В Украине русский язык не может быть вторым государственным – Данилов

В Украине может быть только один государственный язык – украинский, но граждане должны с детства изучать английский, считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

По его словам, о русском как о втором государственном и речи быть не может, и не потому, что его не надо изучать.

— Если мы говорим об Украине — это должно быть только государственный украинский язык. Должен ли быть второй язык в Украине? Конечно. Но это должен быть английский язык, который должен изучаться с детского сада, — считает секретарь СНБО.

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Данилов отметил, что знание английского обязательно, если Украина хочет быть цивилизованной страной.

Закон о языке

В Украине почти год назад, 16 июля 2019 года, вступил в силу закон о государственном языке.

Документом закреплено, что единственным государственным языком в Украине является украинский, и он обязателен для органов государственной власти и общественных сфер.

Он предусматривает ответственность должностных лиц за незнание языка. Норма начнет действовать через три года с даты принятия закона.

Его действие не распространяется на частное общение и проведение религиозных обрядов.

Источник: Украинская правда

Фото: Dreamstime

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