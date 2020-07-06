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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Какую работу искали украинцы в Польше, Чехии и Германии во время карантина

Весной украинцы на 60% меньше искали работу за рубежом по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Те, кто хотел устроиться работать за границей, искали в основном работу в Польше, Чехии и Германии.

В Польше больше всего украинцев интересовали предложения по работе разнорабочими, упаковщиками, сортировщиками, сборщиками ягод и логистами.

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В Германии чаще всего искали работу:

  • сиделкой;
  • медсестрой;
  • каменщиком;
  • IT-специалистом;
  • строителем.

Чаще всего украинцам предлагали работу на производстве, строительстве, транспорте и логистике.

В Чехии искали работу:

  • водителями;
  • швеями;
  • горничными;
  • строителями.

Наименьшее количество предложений — в следующих областях:

  • финансы и страхование;
  • бухгалтерский учет;
  • аудит и консалтинг;
  • юриспруденция.

Польша будет платить за тест на коронавирус

Украинцы, которые будут ездить в Польшу на работу, проходить тесты на Covid-19 за государственный счет. Приехать в соседнюю страну можно по приглашению работодателя.

После приезда в Польшу нужно отбыть 14-денные самоизоляцию. Для работников заводов, агрокомпаний и строительных фирм самоизоляция возможна на работе.

В Чехии и Германии правила пребывания заробитчан аналогичны.

Источник: Интерфакс-Украина

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