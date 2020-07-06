Какую работу искали украинцы в Польше, Чехии и Германии во время карантина

Весной украинцы на 60% меньше искали работу за рубежом по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Те, кто хотел устроиться работать за границей, искали в основном работу в Польше, Чехии и Германии.

В Польше больше всего украинцев интересовали предложения по работе разнорабочими, упаковщиками, сортировщиками, сборщиками ягод и логистами.

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В Германии чаще всего искали работу:

сиделкой;

медсестрой;

каменщиком;

IT-специалистом;

строителем.

Чаще всего украинцам предлагали работу на производстве, строительстве, транспорте и логистике.

В Чехии искали работу:

водителями;

швеями;

горничными;

строителями.

Наименьшее количество предложений — в следующих областях:

финансы и страхование;

бухгалтерский учет;

аудит и консалтинг;

юриспруденция.

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Украинцы, которые будут ездить в Польшу на работу, проходить тесты на Covid-19 за государственный счет. Приехать в соседнюю страну можно по приглашению работодателя.

После приезда в Польшу нужно отбыть 14-денные самоизоляцию. Для работников заводов, агрокомпаний и строительных фирм самоизоляция возможна на работе.

В Чехии и Германии правила пребывания заробитчан аналогичны.