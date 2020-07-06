Какую работу искали украинцы в Польше, Чехии и Германии во время карантина

Весной украинцы на 60% меньше искали работу за рубежом по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Те, кто хотел устроиться работать за границей, искали в основном работу в Польше, Чехии и Германии.
В Польше больше всего украинцев интересовали предложения по работе разнорабочими, упаковщиками, сортировщиками, сборщиками ягод и логистами.
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В Германии чаще всего искали работу:
- сиделкой;
- медсестрой;
- каменщиком;
- IT-специалистом;
- строителем.
Чаще всего украинцам предлагали работу на производстве, строительстве, транспорте и логистике.
В Чехии искали работу:
- водителями;
- швеями;
- горничными;
- строителями.
Наименьшее количество предложений — в следующих областях:
- финансы и страхование;
- бухгалтерский учет;
- аудит и консалтинг;
- юриспруденция.
Польша будет платить за тест на коронавирус
Украинцы, которые будут ездить в Польшу на работу, проходить тесты на Covid-19 за государственный счет. Приехать в соседнюю страну можно по приглашению работодателя.
После приезда в Польшу нужно отбыть 14-денные самоизоляцию. Для работников заводов, агрокомпаний и строительных фирм самоизоляция возможна на работе.
В Чехии и Германии правила пребывания заробитчан аналогичны.