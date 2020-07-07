Пойдут ли дети 1 сентября в школу: Кабмин отчитался Зеленскому

В Кабмине рассматривают возможность начать учебный год 2020 в украинских школах уже 1 сентября.

Об этом шла речь на селекторном совещании в Офисе президента.

Пойдут ли дети в школы 1 сентября 2020, будет зависеть от динамики заболеваемости коронавирусом в Украине.

По мнению главы правительства Дениса Шмыгаля, особенно важным 1 сентября 2020 станет для первоклассников.

Чтобы подготовиться к началу учебного года 2020, Кабмин обратится к опыту других стран, что уже преодолели коронавирус.

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По состоянию на 7 июля показатель заболеваемости Covid-19 в Украине составляет 62,4 человека на 100 тыс. населения, а серьезные вспышки инфекции обнаружили в Винницкой области, Закарпатье и в Киеве.

С другой стороны, в Минздраве сообщают о существенном уменьшении количества больных с пневмонией, а все, кто умер за эти сутки от последствий коронавируса (21 человек), имели серьезные проблемы со здоровьем и были в зоне повышенного риска.

Дистанционное школьное обучение

Поскольку карантин в Украине ввели во время учебного года, весь образовательный процесс был переведен на дистанционную форму: украинские ученики заканчивали учебный год удаленно.

Пандемия коронавируса существует до сих пор, а это значит, что карантин сильно повлияет на дальнейшее школьное обучение в Украине.

23 июня в Министерстве образования и науки заверили, что школы не будут переводить на дистанционную форму обучения, однако дата начала нового учебного года пока неизвестна.

Уже через несколько дней на заседании СНБО стало известно, что к осени все украинские школы необходимо технически подготовить к переходу на формат дистанционного обучения. Такая рекомендация связана с тем, что ряд ученых и медиков прогнозируют вторую волну коронавируса именно на осень 2020.