Чи підуть діти 1 вересня в школу: Кабмін відзвітував Зеленському

У Кабміні розглядають можливість розпочати навчальний рік 2020 в українських школах вже 1 вересня.

Про це йшлося на селекторній нараді в Офісі президента.

Чи підуть діти в школи 1 вересня 2020, залежатиме від динаміки захворюваності на коронавірус в Україні.

На думку очільника уряду Дениса Шмигаля, особливо важливим 1 вересня 2020 стане для першокласників.

Щоб підготуватися до початку навчального року 2020, Кабмін звертатиметься за досвідом інших країн, що вже подолали коронавірус.

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Станом на 7 липня показник захворюваності на Covid-19 в Україні становить 62,4 особи на 100 тис. населення, а серйозні спалахи інфекції виявили на Вінничині, Закарпатті та у Києві.

З іншого боку, в МОЗ повідомляють про суттєве зменшення кількості хворих із пневмонією, а всі, хто помер цієї доби від наслідків коронавірусу (21 людина), мали серйозні проблеми зі здоров’ям та були в зоні підвищеного ризику.

Дистанційне шкільне навчання

Оскільки карантин в Україні запровадили під час навчального року, весь освітній процес було переведено на дистанційну форму: українські учні закінчували навчальний рік віддалено.

Пандемія коронавірусу існує й досі, а це означає, що карантин сильно повпливає на подальше шкільне навчання в Україні.

23 червня у Міністерстві освіти та науки запевнили, що школи не переводитимуть на дистанційну форму навчання, однак дата початку нового навчального року поки невідома.

Вже за декілька днів на засіданні РНБО стало відомо, що до осені усі українські школи необхідно технічно підготувати до переходу на формат дистанційного навчання.

Така рекомендація пов’язана із тим, що низка науковців та медиків прогнозують другу хвилю коронавірусу саме на осінь 2020.