Лоукостер Ryanair перед рейсом просит пассажиров заполнить ряд документов, тем самым подтвердить, что они ознакомлены с ограничениями в стране, в которую направляются.

— Во время онлайн-регистрации пассажиры направляются на Cтраницу ограничений на путешествия во время Covid-19 Ryanair, где они должны подтвердить, что ознакомились с существующими ограничениями до получения посадочного талона, — заявили в компании.

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Пассажиры должны перед вылетом ознакомится с ограничениями и требованиями страны, в которую они направляются.

— 12 пассажирам рейса Ryanair Киев — Афины было отказано во въезде в Афины в соответствии с действующими ограничениями правительства Греции в отношении граждан, не входящих в ЕС. Пострадавшие клиенты перебронированы на следующий доступный рейс в Киев, — заявили в компании Ryanair.

4 тюля 17 граждан Украины прилетели в Афины (Греция) рейсами Wizz Air и Ryanair. Однако их не пустили на территорию страны. Разместили украинцев в полицейском участке аэропорта Афин.

5 июля пассажирам привезли воду, еду и средства гигиены, а также разрешили покупать напитки и еду на территории полицейского участка.

Посольство Украины в Греции работает над тем, чтобы к украинцам не применяли процедуру депортации.

7 июля граждане Украины вернутся на родину.