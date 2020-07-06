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Факты / Украина

Задержание украинцев в Афинах: Греция пропустила одну студентку

Одной украинке, прибывшей в Грецию вместе с 16 другими гражданами Украины 4 июля, местные власти предоставили разрешение на въезд в страну. Ей не нужно находиться на 14-дневной обсервации.

Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

— Касательно нее приняли такое решение, поскольку она студентка. Ей сделали тест, он отрицательный, — уточнил Сергей Погорельцев.

Читайте: В МИД рассказали, когда вернут украинцев из Греции

Остальных 16 граждан Украины в Грецию по прежнему не пускают.

4 июля 17 туристов из Украины не пустили в Афины из-за  карантинных мер для граждан третьих стран.

15 взрослых и двое детей два дня находятся в полицейском участке аэропорта Афин и ожидают обратного рейса в Украину.

В МИД сообщили, что украинских туристов вернут на родину 7 июля.

Источник: УНИАН

Фото: Dreamstime

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