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Факти / Україна

Доведеться заповнити додаткові документи: Ryanair змінив правила перельоту

Лоукостер Ryanair перед рейсом просить пасажирів  заповнити низку документів, тим самим підтвердити, що вони ознайомлені з обмеженнями в країні, в яку вирушають.

– Під час онлайн-реєстрації пасажири переадремовують на Сторінки обмежень на подорожі під час Covid-19 Ryanair, де вони повинні підтвердити, що ознайомилися з обмеженнями до отримання посадкового талона, які наразі існують, – заявили в компанії.

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Пасажири повинні перед вильотом ознайомиться з обмеженнями та вимогами країни, в яку вони прямують.

– 12 пасажирам рейсу Ryanair Київ – Афіни було відмовлено у в’їзді в Афіни щодо чинних обмеженнями уряду Греції щодо громадян, які не входять в ЄС. Постраждалі клієнти перебронювали квитки на наступний доступний рейс до Києва, – заявили в компанії Ryanair.

Затримання українців у Греції

4 липня 17 громадян України прилетіли в Афіни (Греція) рейсами Wizz Air і Ryanair. Однак їх не пустили на територію країни. Розмістили українців у поліцейській дільниці аеропорту Афін.

5 липня пасажирам привезли воду, їжу та засоби гігієни, а також дозволили купувати напої та їжу на території поліцейської дільниці.

Посольство України у Греції працює над тим, аби до українців не застосовували процедуру депортації.

7 липня громадяни України повернуться на батьківщину.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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