Народный депутат Слуги народа Ирина Верещук и пятый президент Украины Петр Порошенко устроили перепалку в прямом эфире Свободы слова на ICTV 6 июля.

Верещук обвинила Порошенко в поздравлении российского коллеги Владимира Путина с Днем России в 2014 году.

На этом Порошенко обвинил Верещук во лжи.

Что известно об Ирине Верещук

Ирина Верещук окончила Военный институт НУ Львовская политехника по специальности Международная информация, ЛНУ им. И. Франко по специальности Правоведение и Львовский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при президенте Украины.

Также она закончила магистратуру в Варшавском университете и Краевую школу публичной администрации в Польше. Верещук является кандидатом наук по государственному управлению.

В 2000-х пять лет проходила службу на офицерских должностях в ВСУ. В 2007-2008 годах работала юристом в Рава-Русском городском совете.

В 2010 году стала директором Агентства регионального развития Жовковщина — европейский дом и заместителем председателя Жовковской РГА.

Тогда она была избрана Рава-Русской городским головой от партии Сильная Украина как беспартийная.

Когда Янукович отказался от евроинтеграционного курса, призвала страны ЕС подписать отдельное соглашение об ассоциации с городом Рава-Русская. В начале 2015 года подала в отставку с должности.

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В 2015 году стала соучредителем Социальной платформы Важен каждый. В 2014 году баллотировалась в Верховную Раду по 122 округу во Львовской области как беспартийная.

Верещук является президентом Международного центра балтийско-черноморских исследований и консенсусных практик и руководительницей МБФ Добро Тим.

Также она профессор кафедры общей и прикладной психологии Института экологии, экономики и права. С 2017 года – доцентка кафедры политологии НПУ им. Драгоманова.

В 2019 году была избрана народным депутатом от партии Слуга народа номером 29.