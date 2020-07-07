Украинские туристы сейчас могут посетить 23 страны.
Куда можно полететь из Украины рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
По его словам, в некоторые страны для въезда нужна виза, а в некоторых действуют определенные карантинные ограничения.
Читайте: Тесты, цены на перелет и жилье: что нужно знать об отдыхе в Черногории
Куда можно полететь из Украины:
- Турция
- Сербия
- Албания
- Северная Македония
- Черногория
- Беларусь
- Великобритания
- США
- Мексика
- Египет
- Тунис
- Республика Корея
- Ирак
- Иран
- Афганистан
- Южный Судан
- Эфиопия
- Сомали
- Кения
- Замбия
- Танзания
- Бурунди
- Сейшельские острова
Открытие границ ЕС для Украины
30 июня Евросоюз утвердил список из 14 стран, для которых открывает границу с 1 июля. Украины среди них нет.
Главная преграда для открытия границ ЕС для Украины — это количество случаев заболевания коронавирусом на 100 тыс. населения. Оно должно быть от 16 до 20 случаев на 100 тыс. У Украины этот показатель превышает 50.