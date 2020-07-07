Украинские туристы сейчас могут посетить 23 страны.

Куда можно полететь из Украины рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, в некоторые страны для въезда нужна виза, а в некоторых действуют определенные карантинные ограничения.

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Куда можно полететь из Украины:

Турция

Сербия

Албания

Северная Македония

Черногория

Беларусь

Великобритания

США

Мексика

Египет

Тунис

Республика Корея

Ирак

Иран

Афганистан

Южный Судан

Эфиопия

Сомали

Кения

Замбия

Танзания

Бурунди

Сейшельские острова

Открытие границ ЕС для Украины

30 июня Евросоюз утвердил список из 14 стран, для которых открывает границу с 1 июля. Украины среди них нет.

Главная преграда для открытия границ ЕС для Украины — это количество случаев заболевания коронавирусом на 100 тыс. населения. Оно должно быть от 16 до 20 случаев на 100 тыс. У Украины этот показатель превышает 50.