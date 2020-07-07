PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Куда могут полететь украинцы – в МИД назвали 23 страны

Украинские туристы сейчас могут посетить 23 страны.

Куда можно полететь из Украины рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, в некоторые страны для въезда нужна виза, а в некоторых действуют определенные карантинные ограничения.

Читайте: Тесты, цены на перелет и жилье: что нужно знать об отдыхе в Черногории

Куда можно полететь из Украины:

  • Турция
  • Сербия
  • Албания
  • Северная Македония
  • Черногория
  • Беларусь
  • Великобритания
  • США
  • Мексика
  • Египет
  • Тунис
  • Республика Корея
  • Ирак
  • Иран
  • Афганистан
  • Южный Судан
  • Эфиопия
  • Сомали
  • Кения
  • Замбия
  • Танзания
  • Бурунди
  • Сейшельские острова

Открытие границ ЕС для Украины

30 июня Евросоюз утвердил список из 14 стран, для которых открывает границу с 1 июля. Украины среди них нет.

Главная преграда для открытия границ ЕС для Украины — это количество случаев заболевания коронавирусом на 100 тыс. населения. Оно должно быть от 16 до 20 случаев на 100 тыс. У Украины этот показатель превышает 50.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх