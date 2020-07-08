Учебный процесс в Киеве до конца карантина будет дистанционным, заявил мэр города Виталий Кличко.

— По плану выхода из карантина возобновление учебного процесса возможно на четвертом этапе выхода из карантина. Поэтому, учитывая рекомендации правительства, до конца карантина обучение будет дистанционным, — сказал Кличко.

Власти Киева предоставили рекомендации всем учебным заведениям по подготовке и разработке формулы дистанционного обучения.

— Но город делает все, чтобы с 1 сентября при благоприятной эпидемиологической ситуации начать учебный процесс в школах, — добавил мэр.

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Минздрав об обучении в школах с 1 сентября

Министерство здравоохранения рассматривает несколько вариантов организации учебного года 2020.

В ведомстве размышляют над ограничением одновременного пребывания детей в классах. Также обсуждается вариант, когда часть предметов будет преподаваться в школах, а часть — дистанционно.

В то же время в Минздраве готовятся к дистанционному образованию с 1 сентября, ведь невозможно спрогнозировать ситуацию с распространением коронавируса на осень.