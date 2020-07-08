В Украине 1 сентября в школу дети могут пойти, но сейчас обсуждают несколько вариантов, как организовать учебный год 2020.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

— Возможно, придется ограничивать одновременное пребывание детей в классах. Рассматриваем варианты, что, например, математика будет в классе, а историю будут преподавать дистанционно. Возможно, будем разводить по сменам. Думаю, что эти модели мы выработаем.

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Также Виктор Ляшко добавил, что спрогнозировать эпидситуацию на сентябрь почти невозможно. Поэтому Украина готовится к дистанционному образованию в учебном году 2020, промежуточным вариантам и к полному возвращению детей в школу.

В то же время, в Кабмине также рассматривают возможность начать учебный год 2020 в украинских школах уже 1 сентября.

Но пойдут ли дети в школу 1 сентября, будет зависеть от динамики заболеваемости коронавирусом в Украине.