Навчальний процес у Києві до кінця карантину буде дистанційним, заявив мер міста Віталій Кличко.

– За планом виходу з карантину відновлення навчального процесу можливе на четвертому етапі виходу з карантину. Тому, зважаючи на рекомендації уряду, до кінця карантину навчання буде дистанційним, – сказав Кличко, відповідаючи на питання про те, чи відновиться навчання у школах у звичайному режимі з 1 вересня.

Влада Києва надала рекомендації усім навчальним закладам щодо підготовки та розробки формули дистанційного навчання.

– Але місто робить усе, щоб з 1 вересня за сприятливої епідеміологічної ситуації розпочати навчальних процес у школах, – додав міський голова.

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МОЗ про навчання у школах із 1 вересня

Міністерство охорони здоров’я розглядає декілька варіантів організації навчального року 2020.

У відомстві розмірковують над обмеженням одночасного перебування дітей у класах. Також обговорюється варіант, коли частина предметів буде викладатися у школах, а частина – дистанційно.

Водночас у МОЗ готується до дистанційної освіти з 1 вересня, адже неможливо спрогнозувати ситуацію з поширенням коронавірусу на осінь.