Местные выборы могут пройти 25 октября — постановление в Раде

В Верховной Раде зарегистрировали постановление о назначении местных выборов на 25 октября 2020 года.
Авторами постановления №3809 выступили депутаты фракции Слуга народа и члены депутатской группы Доверие.
Документ уже внесен в повестку дня заседания комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства.
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Заседание комитета запланировано на 9 июля.
Местные выборы 2020
Согласно действующему законодательству, местные выборы в Украине должны состояться в последнее воскресенье октября.
Пройдут они одновременно на всей территории страны — избиратели будут выбирать представителей местных органов власти и мэров городов.
Впервые выбирать депутатов и руководителей отдельных территориальных общин.
Бюллетень будет делиться на две части — сначала избиратель будет выбирать конкретную партию, а потом конкретного депутата из партии.