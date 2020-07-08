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Факты / Україна / Общество

Местные выборы могут пройти 25 октября — постановление в Раде

В Верховной Раде зарегистрировали постановление о назначении местных выборов на 25 октября 2020 года.

Авторами постановления №3809 выступили депутаты фракции Слуга народа и члены депутатской группы Доверие.

Документ уже внесен в повестку дня заседания комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства.

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Заседание комитета запланировано на 9 июля.

Местные выборы 2020

Согласно действующему законодательству, местные выборы в Украине должны состояться в последнее воскресенье октября.

Пройдут они одновременно на всей территории страны — избиратели будут выбирать представителей местных органов власти и мэров городов.

Впервые выбирать депутатов и руководителей отдельных территориальных общин.

Бюллетень будет делиться на две части — сначала избиратель будет выбирать конкретную партию, а потом конкретного депутата из партии.

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