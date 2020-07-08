Місцеві вибори можуть пройти 25 жовтня – постанова в Раді

У Верховній Раді зареєстрували постанову про призначення місцевих виборів на 25 жовтня 2020 року.

Авторами постанови №3809 виступили народні депутати фракції Слуга народу та члени депутатської групи Довіра.

Документ вже внесено до порядку денного засідання комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування та містобудування.

Читайте: У Слузі народу обирають кандидата у мери Києва з чотирьох депутатів

Засідання комітету заплановане на 9 липня.

Місцеві вибори 2020

Згідно з чинним законодавством, місцеві вибори в Україні мають відбутися в останню неділю жовтня.

Пройдуть вони одночасно на всій території країни – виборці обиратимуть представників місцевих органів влади та мерів міст.

Вперше обиратимуть депутатів та керівників окремих територіальних громад.

Бюлетень ділитиметься на дві частини – спочатку виборець обиратиме конкретну партію, а потім конкретного депутата з партії.