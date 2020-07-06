Над избирательными участками на Донбассе должен развеваться украинский флаг. Этого нет, поэтому на сегодняшний день невозможно организовать проведение местных выборов 2020 по Конституции Украины на временно оккупированных территориях, считает секретарь СНБО Алексей Данилов.

В то же время, по его мнению, если произойдут какие изменения, выборы там когда-нибуть будут.

Пока же, по словам Данилова, даже трудно представить, что там работают украинские СМИ, наша ЦИК и представлены украинские политические силы.

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Местные выборы 2020 в Украине

Выборы в органы местного самоуправления в Украине должны состояться в последнее воскресенье октября — 25 числа.

Однако на оккупированных территориях такая возможность появится только после восстановления контроля над государственной границей на Востоке.

В последний раз выборы в облсоветы Донецкой и Луганской областей состоялись еще во времена Виктора Януковича — в 2010 году. После начала вооруженного конфликта в 2014 году проведение выборов на оккупированном Донбассе стало невозможным.

Фото: Олексій Данілов