Вибори в ОРДЛО будуть позачерговими і за окремим законом – Резніков

Місцеві вибори на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей (ОРДЛО) будуть позачерговими.

Вони відбуватимуться за спеціальним законом і залежатимуть не від призначення Верховною Радою, а від вирішення питань безпеки, виведення військ, повернення Україні контролю над кордоном і забезпечення критеріїв проведення виборів.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр України Олексій Резніков.

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Він пояснив, що у разі проведення чергових виборів на виборчу кампанію виділяють 90 днів, а на позачергових виборах вона триває 60.

Тому, коли Верховна Рада ухвалить закон про позачергові вибори в ОРДЛО, то це буде спеціальний закон.

Також Олексій Резніков додав, що українська влада хотіла би, щоб місцеві вибори в кінці жовтня відбулися на всій території, але це станеться тільки після того, як вирішать питання безпеки, передбачені в Мінських угодах.

Секретар РНБО Олексій Данілов зі свого боку зазначив, що вибори на Донбасі повинні пройти тільки під прапором України.

Поки ж, за словами Данілова, навіть важко уявити, що там працюють українські ЗМІ, наша ЦВК та представлені українські політичні сили.