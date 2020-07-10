МВД предлагает ужесточить наказание за вождение в нетрезвом состоянии и без прав

Министерство внутренних дел предлагает внести законопроект об уголовной ответственности для людей, которые в третий раз за год садятся за руль в нетрезвом состоянии. Также предлагается ужесточить наказание для водителей, которые ездят без прав.

Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил первый заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

— Я считаю, что штрафы не останавливают водителей, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии. Сейчас предлагается президенту внести законопроект, который предусматривает ответственность не в виде штрафов, а так, чтобы на первый раз штраф, второй раз — арест на 15 суток, а если человек в третий раз раз за год садится за руль под в нетрезвом состоянии — нужно несколько лет сидения под стражей.

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Антон Геращенко напомнил, что на сегодня водители, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии, уплачивают штраф в размере 10 200 грн и суд забирает права на год.

За повторное правонарушение придется платить штраф в размере 20 400 грн.

Сейчас в Украине нет уголовной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Ее отменили законом №3314.

Теперь водители, которых задержали в нетрезвом состоянии в течение последних двух дней, будут отвечать по административному законодательству.