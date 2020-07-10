МВС пропонує посилити покарання за водіння у нетверезому стані та без прав

Міністерство внутрішніх справ пропонує внести законопроект про кримінальну відповідальність для людей, які втретє за рік сідають за кермо у нетверезому стані. Також пропонується посилити покарання для водіїв, які їздять без прав.

Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

– Я вважаю, що штрафи не зупиняють водіїв, які сідають за кермо напідпитку. Зараз пропонується президенту внести законопроект, який передбачає відповідальність не у вигляді штрафів, а так, щоб на перший раз штраф, другий раз — арешт на 15 діб, а якщо людина втретє раз за рік сідає за кермо напідпитку — потрібно декілька років сидіння під вартою.

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Антон Геращенко нагадав, що на сьогодні водії, які сідають за кермо у нетверезому стані, сплачують штраф у розмірі 10 200 грн і суд забирає права на рік.

За повторне правопорушення доведеться платити штраф у розмірі 20 400 грн.

Наразі в Україні немає кримінальної відповідальності за водіння в стані алкогольного сп’яніння. Її скасували законом №3314.

Тепер водії, яких затримали в нетверезому стані протягом останніх двох днів, відповідатимуть за адміністративним законодавством.