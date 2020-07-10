Муниципальные патрули за несколько дней проверили в Киеве более 430 заведений, за нарушение карантинных ограничений составили 107 протоколов. Это означает, что каждый четвертый нарушает правила, заявил на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

Кроме того, по его словам, из-за грубых нарушений четыре ночных клуба пришлось закрыть — они работали после 22.00.

Кличко отметил, что комиссия по чрезвычайным ситуациям позволила ресторанам, заведениям общественного питания и кинотеатрам и театрам работать после 22.00, но это не касается ночных клубов и развлекательных заведений.

Читайте: Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Поэтому такие проверки будут продолжаться, поскольку динамика распространения коронавируса в Киеве неутешительная.

— Мы можем снова вернуться к более строгим ограничениям, — предупредил мэр столицы.

Карантин в Киеве

Виталий Кличко 1 июля заявил, что Киев усиливает карантин из-за отрицательной динамики распространения коронавируса.

В частности, заведениям общественного питания и развлекательным заведениям разрешили работать только до 22.00. Такие ограничения установлены также для массовых развлекательных, спортивных и других мероприятий.

Ситуация с Covid-19 по состоянию на 10 июля не очень благоприятная — 118 новых больных за сутки. С начала эпидемии коронавирусом в столице заболели 5 990 жителей.

Хотя за этот день нет летальных случаев, а выздоровел 71 пациент (в целом — 2 033).