Муніципальні патрулі за кілька днів перевірили у Києві понад 430 закладів, за порушення карантинних обмежень склали 107 протоколів. Це означає, щ кожен четвертий порушує правила, заявив на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

Окрім того, за його словами, через грубі порушення чотири нічних клуби довелося закрити – вони працювали після 22.00.

Кличко наголосив, що комісія з надзвичайних ситуацій дозволила ресторанам, закладам громадського харчування та кінотеатрам і театрам працювати після 22.00, але це не стосується нічних клубів і розважальних закладів.

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Тому такі перевірки триватимуть, оскільки динаміка поширення коронавірусу у Києві невтішна.

– Ми можемо знову повернутися до більш суворих обмежень, – попередив мер столиці.

Карантин у Києві

Віталій Кличко 1 липня заявив, що Київ посилює карантин через негативну динаміку поширення коронавірусу.

Зокрема, закладам громадського харчування та розважальним закладам дозволили працювати лише до 22.00. Такі обмеження встановлено також для масових розважальних, спортивних чи інших заходів.

Ситуація з Covid-19 станом на 10 липня не дуже сприятлива – 118 нових хворих за добу. З початку епідемії на коронавірус у столиці захворіли 5 990 жителів.

Хоча за цей день немає летальних випадків, а одужав 71 пацієнт (загалом- 2 033).