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Факты / Україна

В оккупированном Крыму нет проблем с водой для населения — Данилов

В оккупированном Крыму достаточно воды, чтобы ею могло пользоваться население, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире одного из телеканалов.

Он заверил, что население на сегодня питьевой водой обеспечено на 100%.

— То, что там нет воды для промышленности — это уже другой вопрос. Позиция довольно простая, когда там будет украинская промышленность, то обязательно будет украинская вода.

Читайте: Вода в Крым: можно ли возобновить поставку и не потерять национальные интересы

Также Алексей Данилов отметил, что до деоккупации Крыма подавать воду для оккупантов у Украины нет морального права.

В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль уже заявлял, что поставку воды в Крым возобновят только после того, как полуостров вернут под контроль Украины.

Он также отмечал, что Украина не собирается поставлять воду на полуостров для промышленных и военных потребностей.

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