В окупованому Криму немає проблем з водою для населення – Данілов

В окупованому Криму достатньо води, щоб нею могло користуватися населення, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі одного з телеканалів.

Він запевнив, що населення Криму на сьогодні питною водою забезпечене на 100%.

– Те, що там немає води для промисловості — це вже інше питання. Позиція досить проста, коли там буде українська промисловість, то обов’язково буде українська вода.

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Також Олексій Данілов зазначив, що до деокупації Криму подавати воду для окупантів в України немає морального права.

Водночас прем’єр-міністр Денис Шмигаль вже заявляв, що постачання води в Крим відновлять лише після того, як півострів повернуть під контроль України.

Він також зазначав, що Україна не збирається постачати воду на півострів для промислових і військових потреб.