Скільки українців отримують пенсію більше 10 тис. грн

Більше 10 тис. грн пенсії отримують 332 588 українців.

Це становить 2,9% від загального числа пенсіонерів, повідомили у Пенсійному фонді.

За даними ПФУ дві третини українців отримують пенсії до 3 тис. грн.

Читайте: Пенсії в Україні призначатимуться автоматично – нова послуга

Розмір пенсій розподіляється наступним чином:

1,4 тис. грн – 70 487 осіб, середня пенсія – 967,71 грн;

1,5 тис. грн – 1 465 осіб, середня пенсія – 1 449,83 грн;

1,5 тис. грн – 1 845 674 осіб, середня пенсія – 1 749,94 грн;

2 тис. грн – 5 158 392 осіб, середня пенсія – 2 348,32 грн;

4 тис. грн – 1 671 624 осіб, середня пенсія – 3 450,31 грн;

5 тис. грн – 884 418 осіб, середня пенсія – 4 449,10 грн;

10 тис. грн – 1 277 186 осіб, середня пенсія – 6 745,50 грн;

понад 10 тис. грн – 264 906 осіб, середня пенсія – 13 284,21 грн.

Усього в Україні 11 241 834 пенсіонерів.

Підвищили мінімальну пенсію в Україні

З 1 липня в Україні підвищили мінімальну пенсію. Нині вона становить 1 712 грн.

З 1 липня підвищили також прожитковий мінімум. Нині він становить 2 118 грн.

У зв’язку зі встановленням нового прожиткового мінімуму в Україні зросли суми соціальних допомог.

Максимальний розмір допомоги з безробіття у липні 2020 року становитиме 8 788 грн.