Україна отримала 50 тис. капсул OMVIR для боротьби з Covid-19

Україна отримала з Індії 50 тис. капсул антивірусного препарату OMVIR, яким лікують пацієнтів із Covid-19.

Медикаменти нашій країні передали як гуманітарну допомогу, повідомив заступник міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції Ігор Іващенко.

За його словами, 50 тис. капсул OMVIR вистачить для лікування близько 5 тис. пацієнтів.

Посол Індії в Україні Партха Сатпатхі зазначив, що Україна може розраховувати на додаткові постачання препарату в разі потреби.

Що відомо про препарат OMVIR

Препарат OMVIR включає в себе 75 мг діючої речовини Oseltamivier Phosphate і включений в український протокол лікування від коронавірусної хвороби Covid-19.

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Перша постача у травні

У травні 2020 року уряд Індії передав Україні 30 тис. таблеток противірусних препаратів як гуманітарну допомогу для боротьби з коронавірусом.

Разом із противірусними пігулками Україна отримала вакцини від тифу, менінгіту, холери та малярії, які призначені для українського миротворчого контингенту в Конго.