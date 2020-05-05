Правительство Индии передало Украине партию противовирусных препаратов в качестве гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом.

Торжественная церемония передачи 30 тыс. таблеток состоялась в здании МИД Украины. Распределение партии среди украинских медицинских учреждений и контроль их применения будет осуществлять Министерство здравоохранения Украины.

— Это настоящий жест дружбы со стороны индийского народа и правительства Индии. Этот шаг еще больше усиливает партнерство наших стран и демонстрирует, что Индия и Украина способны вместе противостоять глобальным вызовам, — подчеркнул министр Дмитрий Кулеба.

По словам посла Сатпатхи, обе страны своевременно и эффективно отреагировали на начало пандемии. Также он отметил, что такое решение правительства Индии демонстрирует высокий уровень индийско-украинского партнерства.

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Кроме того, вместе с противовирусными таблетками в Украину прибыли вакцины от тифа, менингита, холеры и малярии, которые предназначены для украинского миротворческого контингента в Конго.

Правительство Индии также предоставило специальное разрешение на коммерческое приобретение гидроксихлорохина для нужд Минздрава.

В Министерстве иностранных дел отметили, что препарат, который прибыл из Индии, сейчас изучают в США и странах ЕС относительно его эффективности при лечении больных коронавирусом.

Напоминаем, что по состоянию на 5 мая в Украине обнаружили 12 697 случаев заражения коронавирусом. За сутки обнаружили 366 инфицированных.