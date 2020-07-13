Шаг 1. Выберите автошколу
Чтобы выбрать автошколу необходимо ориентироваться прежде всего на ее месторасположение – она должна находиться близко к дому или работе. Это позволит не пропускать уроки.
Стоит отметить, что выбирать автошколу нужно среднего ценового диапазона, поскольку дешевые школы годами не обновляют автопарк, не имеют тренажеров для водителей и часто преподают по старым правилам.
В хорошей автошколе вам предложат выбрать между механической коробкой передач и автоматом.
Попросите у руководства максимальную информацию о лицензии и документах инструкторов, которые должны подтвердить право на преподавание.
Также можно поинтересоваться, сколько учеников успешно сдают экзамены и получают права, какой составляется договор во время зачисления и что будет в случае его невыполнения.
Когда определились с выбором учебного заведения необходимо написать заявление. К нему нужно приложить копию паспорта и идентификационного кода. А также четыре матовых фото 3,5х4,5 и медсправку о пригодности к управлению.
Шаг 2. Проходим обучение в автошколе
Весной этого года в автошколах увеличили количество часов обучения до 190. Они включают в себя теорию (130 часов), практику (56 часов) и экзамен (четыре часа).
Теория изучается в автошколе. Сюда входят правила дорожного движения, правила безопасности, перевозка грузов и т.д.
Практические занятия включают езду на автодроме, отработку упражнений, а также выезд в город.
После того, как часы отработаны необходимо сдать два экзамена.
Шаг 3. Сдаем экзамен по теории
Экзамен по теории сдают в сервисном центре МВД. Он состоит из 20 тестовых вопросов, на которые выделяется 20 минут.
Экзамен считается не сданным, если в нем есть три или больше ошибок. Повторную сдачу можно назначить через пять дней.
Если вы открываете две и более категорий, тогда экзамен будет сдаваться по экзаменационным билетам высшей категории.
Сдать экзамен можно в течение двух лет после окончания автошколы.
Результаты теста по теории сохраняются три месяца.
Во время сдачи экзамена будет вестись видеофиксация.
Шаг 4. Сдаем экзамен по практике
Практическую часть экзамена сдают в сервисном центре МВД в два этапа.
Первый этап — на площадке для обучения.
Второй этап — в условиях дорожного движения. Для этого выбираются специальные маршруты. К этому этапу допускают только тех учеников, которые сдали теоретическую часть экзамена.
На сдачу практики вождения дается три попытки. Если ученик не сдает с третьего раза, тогда ему нужно повторно пройти курс по практическому вождению. Это можно сделать в любой автошколе.
Как и во время сдачи теории, на практике также будет вестись видеосъемка. На пленке должны быть четко видны лица и действия ученика и инструктора.
Также будет фиксироваться продолжительность экзамена и дата съемки.
Шаг 5. Получаем документы
После успешной сдачи экзаменов по теории и практике, можно обращаться в сервисный центр МВД для получения водительского удостоверения.
Они будут готовы через пять рабочих дней.
Права выдаются под роспись при предъявлении паспорта.
Также с удостоверением вам вернут свидетельство об окончании автошколы, экзаменационную карточку и медицинскую справку.