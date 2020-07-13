Чтобы выбрать автошколу необходимо ориентироваться прежде всего на ее месторасположение – она должна находиться близко к дому или работе. Это позволит не пропускать уроки.

Стоит отметить, что выбирать автошколу нужно среднего ценового диапазона, поскольку дешевые школы годами не обновляют автопарк, не имеют тренажеров для водителей и часто преподают по старым правилам.

В хорошей автошколе вам предложат выбрать между механической коробкой передач и автоматом.

Попросите у руководства максимальную информацию о лицензии и документах инструкторов, которые должны подтвердить право на преподавание.

Также можно поинтересоваться, сколько учеников успешно сдают экзамены и получают права, какой составляется договор во время зачисления и что будет в случае его невыполнения.

Когда определились с выбором учебного заведения необходимо написать заявление. К нему нужно приложить копию паспорта и идентификационного кода. А также четыре матовых фото 3,5х4,5 и медсправку о пригодности к управлению.