Щоб вибрати автошколу необхідно звернути увагу перш за все на її місце розташування – вона повинна знаходитися близько до дому або роботі. Імовірно, так ви не пропускатимете заняття.

Вибирати автошколу потрібно середнього цінового діапазону, оскільки дешеві школи роками не оновлюють автопарк, не мають тренажерів для водіїв і часто викладають за старими правилами.

У хорошій автошколі вам запропонують вибрати між механічною коробкою передач і автоматом.

Попросіть у керівництва максимальну інформацію про ліцензії та документи інструкторів, які повинні підтвердити право на викладання.

Також можна поцікавитися, скільки учнів успішно складають іспити і отримують права, який укладається договір під час зарахування і що буде в разі його невиконання.

Коли визначилися з вибором закладу необхідно написати заяву. До нього потрібно додати копію паспорта та ідентифікаційного коду. А також чотири матових фото 3,5х4,5 і меддовідку про придатність до управління.