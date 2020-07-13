Крок 1. Виберіть автошколу
Щоб вибрати автошколу необхідно звернути увагу перш за все на її місце розташування – вона повинна знаходитися близько до дому або роботі. Імовірно, так ви не пропускатимете заняття.
Вибирати автошколу потрібно середнього цінового діапазону, оскільки дешеві школи роками не оновлюють автопарк, не мають тренажерів для водіїв і часто викладають за старими правилами.
У хорошій автошколі вам запропонують вибрати між механічною коробкою передач і автоматом.
Попросіть у керівництва максимальну інформацію про ліцензії та документи інструкторів, які повинні підтвердити право на викладання.
Також можна поцікавитися, скільки учнів успішно складають іспити і отримують права, який укладається договір під час зарахування і що буде в разі його невиконання.
Коли визначилися з вибором закладу необхідно написати заяву. До нього потрібно додати копію паспорта та ідентифікаційного коду. А також чотири матових фото 3,5х4,5 і меддовідку про придатність до управління.
Крок 2. Проходимо навчання в автошколі
Навесні цього року в автошколах збільшили кількість годин навчання до 190. Вони включають теорію (130 годин), практику (56 годин) та іспит (чотири години).
Теорія вивчається в автошколі. Сюди входять правила дорожнього руху, правила безпеки, перевезення вантажів і т. д.
Практичні заняття скаладаються з їзди на автодромі, відпрацювання вправ, а також виїзду в місто.
Після того, як години відпрацьовані необхідно скласти два іспити.
Крок 3. Складаємо іспит з теорії
Іспит з теорії складають в сервісному центрі МВС. Він складається з 20 тестових питань, на які виділяється 20 хвилин.
Іспит буде не зараховано, якщо в ньому є три або більше помилок. Повторне проходження можна призначити через п’ять днів.
Якщо ви відкриваєте дві і більше категорій, тоді іспит буде складатися за екзаменаційними білетами вищої категорії.
Скласти іспит можна протягом двох років після закінчення автошколи.
Результати теста з теорії зберігаються три місяці.
Під час складання іспиту вестиметься відеофіксація.
Крок 4. Складаємо іспит з практики
Практичну частину іспиту складають в сервісному центрі МВС в два етапи.
Перший етап – на майданчику для навчання.
Другий етап – в умовах дорожнього руху. Для цього вибираються спеціальні маршрути. До цього етапу допускають лише тих учнів, які склали теоретичну частину іспиту.
На складання практики водіння дається три спроби. Якщо учень не скаладає з третього разу, тоді йому потрібно повторно пройти курс з практичного водіння. Це можна зробити в будь-якій автошколі.
Як і під час складання теорії, на практиці також вестиметься відеозйомка. На плівці повинні бути чітко видно обличчя і дії учня та інструктора.
Також фіксуватиметься тривалість іспиту і дата зйомки.
Крок 5. Отримуємо документи
Після успішного проходження іспитів з теорії та практики, можна звертатися в сервісний центр МВС для отримання водійського посвідчення.
Вони будуть готові через п’ять робочих днів.
Права видаються під розпис після пред’явлення паспорта.
Також з посвідченням вам повернуть свідоцтво про закінчення автошколи, екзаменаційну картку та медичну довідку.