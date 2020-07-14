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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине ввели 12 марта, чтобы не допустить распространения коронавируса Covid-19.

Свою работу приостановили учебные заведения, ТРЦ, рынки, магазины, фитнес-центры, клубы, бибилотека и другие общественные заведения — работали только объекты критической инфраструктуры.

Также Украина закрыла небо и ввела тотальный масочный режим с рекомендованной социальной дистанцией.

С 11 мая в Украине заработали первые ослабление карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. В Киеве первый этап смягчения карантина заработал 12 мая.

С 22 мая по 22 июня в Украине продолжался адаптивный карантин. В рамках ослабление открыли метро и запустили общественный транспорт.

Адаптивный карантин Кабмин продлил до 31 июля.

14 июля в Украине коронавирус зафиксировали у 638 украинцев. Всего болезнь подтвердили у 54 771 человека.

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11:42 - 14 июля

С 14 июля в Одессе усилили карантин, запретив всем заведениям общественного питания или развлекательного направления работать в ночное время.

С 23.00 до 07.00 все ночные клубы, рестораны, кафе, столовые, закусочные, кафе и буфеты должны быть закрыты для посетителей.

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11:38 - 14 июля

В Украине больные коронавирусом получат медицинскую помощь независимо от наличия декларации с семейным врачом.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

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09:52 - 14 июля

Как коронавирус распространяется по Украине:

Коронавірус в Україні 14 липня

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09:41 - 14 июля

Коронавирус в Киеве зафиксирован у 6 350 человек. За сутки выявлено 112 новых случаев инфицирования.

Один пациент умер. Всего в столице от коронавируса скончались 125 человек.

Выздоровели за сутки 15 человек, а всего — 2 124 жителя столицы.

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09:35 - 14 июля

По состоянию на 08.00 14 июля: во Львове и Львовской области 7 254 подтвержденных случаях инфицирования коронавирусом:

  • 188 — летальные
  • 1 142 — выздоровели

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09:14 - 14 июля

Статистика коронавируса в Украине на 14 июля свидетельствует о 54 771 больном.

За сутки Covid-19 обнаружили еще у 638 человек. Выздоровел за сутки 651 пациент, в общем — 27 154.

В то же время умерло за сутки 14 человек, в общем -1 412.

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19:31 - 13 июля

На Львовщине частично ослабили карантин. Возобновлена работа развлекательных заведений (ночных клубов), а также ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов, учреждений культуры, кроме кинотеатров, театров.

Также в регионе возобновили работу дошкольных учебных заведений.

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18:54 - 13 июля

В Закарпатской области больницы, которые принимают пациентов с коронавирусом во второй и третьей волне, заполнены почти на 90%.

Об этом заявили в Закарпатской ОГА.

— Эти учреждения были приобщены к приему больных коронавирусом 18 июня решением региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, — заявили в ОГА.

В области последние три недели фиксируют увеличение случаев коронавирусной инфекции.

Кроме того, местные больницы нуждаются в 40 кислородных концентраторах, каждый из которых стоит в среднем около 40 тыс. грн.

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16:46 - 13 июля

Четыре дня подряд в Украине количество активных больных меньше, чем количество завершенных случаев (люди, которые выздоровели + умершие). По состоянию на 13 июля процент завершенных случаев — 51,5%.

Наименьшее количество активных больных на 100 тыс. населения, соответственно и наименьший риск инфицирования, в Луганской (0,9), Херсонской (1,5), Полтавской (1,7), Днепропетровской (2,8), Сумской (3,7 ) и Запорожской (5,0) областях.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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16:44 - 13 июля

45% (24 тыс. 379) от всех граждан, у которых подтвержден диагноз коронавирус, составляют молодые люди в возрасте от 20 до 49 лет.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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