Киевский ресторан Велюр, который принадлежит ресторатору и депутату Николаю Тищенко, еще раз попал в скандал, нарушив правила карантина.
Так, на его странице в Instagram указано, что ресторан работает до 06.00.
— Город засыпает … но не Велюр! Ждем вас в 6 утра! — говорилось в описании.
Публичное внимание на это обратила народный депутат от партии Голос Александра Устинова.
Постановление Кабинета министров от 8 июля установило правила работы заведений общественного питания с 7.00 до 23.00. Исключением может быть только еда на вынос или доставка.
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Через несколько часов ресторан отреагировал и упрек депутата и разместил скриншот из протокола КГГА заседания штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации от 06.07.2020.
— Ограничить время работы заведений развлекательной деятельности (кроме театров, кинотеатров и заведений общественного питания) до 22.00, — говорится в протоколе.
Так кто прав? Как отметили в КГГА в комментарии Фактам ICTV, главным в этой ситуации является постановление Кабмина.
— Учреждения должны работать согласно постановлению Кабмина, то есть до 23.00.
В апреле ресторан Велюр попал в скандал, когда продолжил работать после введения усиленного карантина.
Полиция пришла с проверкой в ресторан, но посетителей не обнаружила. В начале мая полиция закрыла ресторан и составила административный протокол.
Фото: Велюр