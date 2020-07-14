Киевский ресторан Велюр, который принадлежит ресторатору и депутату Николаю Тищенко, еще раз попал в скандал, нарушив правила карантина.

Так, на его странице в Instagram указано, что ресторан работает до 06.00.

— Город засыпает … но не Велюр! Ждем вас в 6 утра! — говорилось в описании.

Публичное внимание на это обратила народный депутат от партии Голос Александра Устинова.

Постановление Кабинета министров от 8 июля установило правила работы заведений общественного питания с 7.00 до 23.00. Исключением может быть только еда на вынос или доставка.

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Через несколько часов ресторан отреагировал и упрек депутата и разместил скриншот из протокола КГГА заседания штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации от 06.07.2020.

— Ограничить время работы заведений развлекательной деятельности (кроме театров, кинотеатров и заведений общественного питания) до 22.00, — говорится в протоколе.

Так кто прав? Как отметили в КГГА в комментарии Фактам ICTV, главным в этой ситуации является постановление Кабмина.

— Учреждения должны работать согласно постановлению Кабмина, то есть до 23.00.

В апреле ресторан Велюр попал в скандал, когда продолжил работать после введения усиленного карантина.

Полиция пришла с проверкой в ​​ресторан, но посетителей не обнаружила. В начале мая полиция закрыла ресторан и составила административный протокол.

Фото: Велюр