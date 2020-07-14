Закон об игорном бизнесе в Украине: основные пункты (ДОКУМЕНТ)

Верховная Рада Украины приняла закон о регулировании игорного бизнеса в Украине. За законопроект №2285-д проголосовали 248 нардепов.
Документ легализует игорный бизнес в стране и закладывает основы государственного регулирования в этой сфере.
В законопроекте дается определение терминам игорной сферы — от азартной игры и букмекерской деятельности до игры в кости, игрока и выигрыша.
Кроме того, документ четко определяет законную деятельность в этой сфере. В частности, он разрешает проведение азартных игр:
- в казино,
- через сеть интернет;
- в залах игровых автоматов.
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Также он позволяет проведение букмекерской деятельности в специальных пунктах и в сети, а также лотереи и покер в интернете.
Следить за деятельностью этих учреждений будет специально созданный государственный орган — Комиссия по регулированию рынка азартных игр. Существовать эта комиссия будет за счет госбюджета.
Комиссия будет выдавать лицензии, требования к владельцам заведений будут жесткими — они должны гарантировать финансовую стабильность и выплаты выигрышей.
В документе прописаны четкие требования к местам, где должны располагаться игорные зоны:
- для казино — территория пятизвездочных гостиниц;
- для игровых автоматов — гостиницы от трех звезд;
- для букмекерских пунктов — гостиницы от трех звезд и на ипподроме.
Также закон устанавливает возраст игроков — старше 18 лет, а также создает механизмы борьбы с игровой зависимостью.
Четким пунктом прописано, что такие заведения должны располагаться дальше, чем 500 метров от учебных заведений.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
На заседании 14 июля 2020 года Верховная Рада приняла закон об игорном бизнесе в Украине.
За него проголосовали 248 нардепов во втором чтении.