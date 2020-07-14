PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Закон об игорном бизнесе в Украине: основные пункты (ДОКУМЕНТ)

Верховная Рада Украины приняла закон о регулировании игорного бизнеса в Украине. За законопроект №2285-д проголосовали 248 нардепов.

Документ легализует игорный бизнес в стране и закладывает основы государственного регулирования в этой сфере.

В законопроекте дается определение терминам игорной сферы — от азартной игры и букмекерской деятельности до игры в кости, игрока и выигрыша.

Кроме того, документ четко определяет законную деятельность в этой сфере. В частности, он разрешает проведение азартных игр:

  • в казино,
  • через сеть интернет;
  • в залах игровых автоматов.

Читайте: Что изменит законопроект об игорном бизнесе и чего не хватает

Также он позволяет проведение букмекерской деятельности в специальных пунктах и в сети, а также лотереи и покер в интернете.

Следить за деятельностью этих учреждений будет специально созданный государственный орган — Комиссия по регулированию рынка азартных игр. Существовать эта комиссия будет за счет госбюджета.

Комиссия будет выдавать лицензии, требования к владельцам заведений будут жесткими — они должны гарантировать финансовую стабильность и выплаты выигрышей.

В документе прописаны четкие требования к местам, где должны располагаться игорные зоны:

  • для казино — территория пятизвездочных гостиниц;
  • для игровых автоматов — гостиницы от трех звезд;
  • для букмекерских пунктов — гостиницы от трех звезд и на ипподроме.

Также закон устанавливает возраст игроков — старше 18 лет, а также создает механизмы борьбы с игровой зависимостью.

Четким пунктом прописано, что такие заведения должны располагаться дальше, чем 500 метров от учебных заведений.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

На заседании 14 июля 2020 года Верховная Рада приняла закон об игорном бизнесе в Украине.

За него проголосовали 248 нардепов во втором чтении.

Источник: Верховная Рада

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка