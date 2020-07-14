Закон про гральний бізнес в Україні: основні пункти (ДОКУМЕНТ)

Верховна Рада України ухвалила закон про регулювання грального бізнесу в Україні. За законопроект №2285-д проголосували 248 нардепів.

Документ легалізує гральний бізнес в країні та закладає засади державного регулювання у цій сфері.

У законопроекті надається визначення термінам гральної сфери – від азартної гри та букмекерської діяльності до гри в кості, гравця та виграшу.

Крім того, документ чітко окреслює законну діяльність у цій сфері. Зокрема, він дозволяє проведення азартних ігор:

у казино;

через мережу інтернет;

у залах гральних автоматів.

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Також він дозволяє проведення букмекерської діяльності в спеціальних пунктах та в мережі, а також лотереї та покер в інтернеті.

Слідкувати за діяльністю цих закладів буде спеціально створений державний орган – Комісія з регулювання ринку азартних ігор. Існувати ця комісія буде за рахунок держбюджету.

Комісія буде видавати ліцензії, вимоги до власників закладів будуть жорсткими – вони мають гарантувати фінансову стабільність та виплати виграшів.

У документі прописані чіткі вимоги до місць, де мають розташовуватися гральні зони:

для казино – територія п’ятизіркових готелів;

для ігрових автоматів – готелі від трьох зірок;

для букмекерських пунктів – готелі від трьох зірок та на іподромі.

Також закон встановлює вік гравців – старше 18 років, а також створює механізми боротьби з гральною залежністю.

Чітким пунктом прописано, що такі заклади мають розташовуватися далі, ніж 500 метрів від навчальних закладів.

Закон набуває чинності з дня його офіційного опублікування.

На засіданні 14 липня 2020 року Верховна Рада ухвалила закон про гральний бізнес в Україні.

За нього проголосували 248 нардепів у другому читанні.

Водночас у Верховній Раді зареєстрували дві постанови, які блокують підписання цього закону. Поки ці документи не розглянуть, спікер Дмитро Разумков не зможе його підписати.