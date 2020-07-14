Закон про гральний бізнес в Україні: основні пункти (ДОКУМЕНТ)

Верховна Рада України ухвалила закон про регулювання грального бізнесу в Україні. За законопроект №2285-д проголосували 248 нардепів.
Документ легалізує гральний бізнес в країні та закладає засади державного регулювання у цій сфері.
У законопроекті надається визначення термінам гральної сфери – від азартної гри та букмекерської діяльності до гри в кості, гравця та виграшу.
Крім того, документ чітко окреслює законну діяльність у цій сфері. Зокрема, він дозволяє проведення азартних ігор:
- у казино;
- через мережу інтернет;
- у залах гральних автоматів.
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Також він дозволяє проведення букмекерської діяльності в спеціальних пунктах та в мережі, а також лотереї та покер в інтернеті.
Слідкувати за діяльністю цих закладів буде спеціально створений державний орган – Комісія з регулювання ринку азартних ігор. Існувати ця комісія буде за рахунок держбюджету.
Комісія буде видавати ліцензії, вимоги до власників закладів будуть жорсткими – вони мають гарантувати фінансову стабільність та виплати виграшів.
У документі прописані чіткі вимоги до місць, де мають розташовуватися гральні зони:
- для казино – територія п’ятизіркових готелів;
- для ігрових автоматів – готелі від трьох зірок;
- для букмекерських пунктів – готелі від трьох зірок та на іподромі.
Також закон встановлює вік гравців – старше 18 років, а також створює механізми боротьби з гральною залежністю.
Чітким пунктом прописано, що такі заклади мають розташовуватися далі, ніж 500 метрів від навчальних закладів.
Закон набуває чинності з дня його офіційного опублікування.
На засіданні 14 липня 2020 року Верховна Рада ухвалила закон про гральний бізнес в Україні.
За нього проголосували 248 нардепів у другому читанні.
Водночас у Верховній Раді зареєстрували дві постанови, які блокують підписання цього закону. Поки ці документи не розглянуть, спікер Дмитро Разумков не зможе його підписати.