Жертвы насилия в Украине будут получать выплаты от государства

Украинцы, которые стали жертвами насильственных преступлений, смогут получать деньги от государства.

Об этом рассказал министр юстиции Денис Малюська.

К категории тех, кто может претендовать на выплаты относятся украинцы, получившие тяжкие повреждения, жертвы сексуального насилия и пострадавшие дети. Родственники умерших жертв преступлений также смогут получить деньги.

Минимальная выплата составит 847 грн — 40% от прожиточного минимума.

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Решение о размере денежных выплат будет принимать Кабмин, исходя из наличия бюджетных денег.

Малюська добавил, что после того, как жертвы получат деньги, государство будет взымать компенсацию с преступника.

Также он добавил, что все злоумышленники будут платить специальный взнос, чтобы возместить вред, причиненный преступлениями.

Домашнее насилие в Украине

От физического домашнего насилия в Украине страдает более 1,8 млн женщин и лишь 10% из них обращаются за помощью.

К формам домашнего насилия относят также психологическое и экономическое.

По данным МВД, 23% тяжких насильственных преступлений происходят в семьях. Ежегодно около 1,5 тыс. женщин умирают от рук собственных мужей.