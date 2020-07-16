Ирина Верещук окончила Военный институт НУ Львовская политехника по специальности Международная информация, ЛНУ им. И. Франко по специальности Правоведение и Львовский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при президенте Украины.

Также она закончила магистратуру в Варшавском университете и Краевую школу публичной администрации в Польше. Верещук является кандидатом наук по государственному управлению.

В 2000-х пять лет проходила службу на офицерских должностях в ВСУ. В 2007-2008 годах работала юристом в Рава-Русском городском совете.

В 2010 году стала директором Агентства регионального развития Жовковщина — европейский дом и заместителем председателя Жовковской РГА.

Тогда она была избрана Рава-Русской городским головой от партии Сильная Украина как беспартийная.

Когда Янукович отказался от евроинтеграционного курса, призвала страны ЕС подписать отдельное соглашение об ассоциации с городом Рава-Русская. В начале 2015 года подала в отставку с должности.

Читайте: Почему депутатам не нужна неприкосновенность — Ирина Верещук в проекте Под куполом

В 2015 году стала соучредителем Социальной платформы Важен каждый. В 2014 году баллотировалась в Верховную Раду по 122 округу во Львовской области как беспартийная.

Верещук является президентом Международного центра балтийско-черноморских исследований и консенсусных практик и руководительницей МБФ Добро Тим.

Также она профессор кафедры общей и прикладной психологии Института экологии, экономики и права. С 2017 года – доцентка кафедры политологии НПУ им. Драгоманова.

В 2019 году была избрана народным депутатом от партии Слуга народа номером 29.