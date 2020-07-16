Все уже устали от этого карантина: Зеленский призвал не спешить с продлением

Правительство не должно продлевать карантин больше, чем на месяц.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
По его словам, правительство должно разработать четкие рамки того, как карантин будет проходить в стране.
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— Не надо спешить с продолжением карантина надолго, надо действовать по развитию ситуации. Все уже устали от этого карантина. Нужны четкие рамки, как мы его продолжим, чтобы у людей были возможности для жизни в безопасности, чтобы мог функционировать бизнес, чтобы экономика не стояла на паузе. Поэтому сначала продолжаем на месяц, но не дольше, – сказал он.
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что уже готово постановление, в котором содержаться изменения относительно существования карантина в Украине в целом.
В этом документе области будут разделены на зоны – зеленую, желтую, оранжевую и красную.
В этих зонах будут действовать четкие ограничения и будут вводиться в зависимости от ситуации, которая возникает в том или другом регионе.
Карантин в Украине
15 июля глава Минздрава Максим Степанов заявил, что карантин в Украине продлят еще на месяц.
Кабмин на следующей неделе рассмотрит постановление для продления адаптивного карантина.
Пока в Украине введен карантин до 31 июля.