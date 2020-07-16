Всі вже втомилися від цього карантину: Зеленський закликав не поспішати з продовженням

Уряд не повинен продовжувати карантин більше, ніж на місяць.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, уряд повинен розробити чіткі рамки того, як карантин проходитиме в країні.

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– Не треба поспішати з продовженням карантину надовго, треба діяти щодо розвитку ситуації. Всі вже втомилися від цього карантину. Потрібні чіткі рамки, як ми його продовжимо, щоб у людей були можливості для життя в безпеці, щоб міг функціонувати бізнес, щоб економіка не стояла на паузі. Тому спочатку продовжуємо на місяць, але не довше, – сказав він.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що вже готова постанова, в якій містяться зміни щодо існування карантину в Україні в цілому.

У цьому документі області будуть розділені на зони – зелену, жовту, помаранчеву і червону.

У цих зонах будуть діяти чіткі обмеження і будуть вводитися в залежності від ситуації, яка виникає в тому чи іншому регіоні.

Карантин в Україні

15 липня глава МОЗ Максим Степанов заявив, що карантин в Україні продовжать ще на місяць.

Кабмін наступного тижня розгляне постанову для продовження адаптивного карантину.

Поки в Україні введено карантин до 31 липня.