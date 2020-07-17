В Украине упростили правила выдачи прав, расширив перечень необходимых документов.

С 22 июля в силу вступит приказ МВД, который утверждает новые инструкции.

Теперь при получении категорий ВЕ, С1Е, СЕ, D1E и DE можно подтвердить наличие навыков управления транспортными средствами по любой из категорий В, С1, С, D1 и D.

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Также увеличивается максимально допустимый перерыв в навыках управления — до трех месяцев.

Теперь навыки управления можно подтвердить документом на право собственности транспортного средства одного из супругов.

К слову, люди, которые будут сдавать экзамены на права, будут это делать с видеофиксацией. В случае, если человек не доволен результатом, он сможет обжаловать свои результаты в течение 10 рабочих дней.

Так что правила получения водительских прав в Украине 2020 изменились. Министерство внутренних дел утвердило новые нормы. Факты ICTV подготовили пошаговую инструкцию, как получить водительские права в 2020 году.