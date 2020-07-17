В Україні спростили правила видачі прав, розширивши перелік необхідних документів.

З 22 липня набуває чинності наказ МВС, який стверджує нові інструкції.

Тепер при отриманні категорій ВЕ, С1Е, СЕ, D1E і DE можна підтвердити наявність навичок керування транспортними засобами за будь-якою з категорій В, С1, С, D1 і D.

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Також збільшується максимально допустимий перерва в навичках управління – до трьох місяців.

Тепер навички управління можна підтвердити документом на право власності транспортного засобу одного з подружжя.

До речі, люди, які здаватимуть іспити на права, робитимуть це з відеофіксацією. У разі, якщо людина не задоволена результатом, вона зможе оскаржити свої результати протягом 10 робочих днів.

Тож правила отримання водійських прав в Україні 2020 змінилися. Міністерство внутрішніх справ затвердило нові норми. Факти ICTV підготували покрокову інструкцію, як отримати водійські права у 2020 році.