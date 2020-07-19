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Факты / Украина / Політика

Кличко заявил, что его старший сын идет в мэры Киева

Старший сын мэра Киева Виталия Кличко Егор оригинально подшутил над отцом, сообщив ему, что будет баллотироваться на пост мэра столицы.

Об этом Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook и назвал заявление сына “подарком себе на день рождения”.

— Благословил его, конечно же, — написал мэр Киева и добавил в конце смайлики.

Сегодня, 19 июня, Виталию Кличко исполнилось 49 лет.

Старший син Єгор зробив мені подарунок на День народження. Сказав, що йде в мери Києва! Благословив його, звичайно :)))

Опубликовано Віталій Кличко Воскресенье, 19 июля 2020 г.

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Кличко идет в мэры в третий раз

Еще в мае действующий глава города заявил о предварительном намерении в третий раз сохранить свой пост.

В планах Кличко завершить проекты, которые сейчас находятся в процессе реализации.

На прошлой неделе через праймериз Слуга народа избрала кандидатом на выборы мэра Киева от своей партии депутата Верховной Рады Ирину Верещук.

Еще одним соперником Кличко на выборах, первый тур которых состоится 25 октября, будет нардеп от Европейской солидарности Алексей Гончаренко.

Фото: Виталий Кличко

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