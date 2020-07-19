Кличко заявив, що його старший син йде у мери Києва

Старший син мера Києва Віталія Кличка Єгор оригінально пожартував над батьком, повідомивши йому, що буде балотуватися на пост мера столиці.

Про це Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook і назвав заяву сина “подарунком собі на день народження”.

– Благословив його, звичайно ж, – написав мер Києва і додав у кінці смайлики.

Сьогодні, 19 червня, Віталію Кличку виповнилося 49 років.

Старший син Єгор зробив мені подарунок на День народження. Сказав, що йде в мери Києва! Благословив його, звичайно :))) Опубликовано Віталій Кличко Воскресенье, 19 июля 2020 г.

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Кличко йде в мери втретє

Ще в травні чинний глава міста заявив про попередньо має намір втретє зберегти свій пост.

У планах Кличка завершити проекти, які нині в процесі реалізації.

Минулого тижня через праймеріз Слуга народу обрала кандидатом на вибори мера Києва від своєї партії депутата Верховної Ради Ірину Верещук.

Ще одним суперником Кличка на виборах, перший тур яких відбудеться 25 жовтня, буде нардеп від Європейської солідарності Олексій Гончаренко.

Фото: Віталій Кличко