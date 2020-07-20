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Факти / Україна

70 л ягід за день: як на Волині заробляють на чорницях

Жителька Ратнівського району на Волині розповіла, що її особистий рекорд за день – це 70 л чорниці, або 40 кг. За них отримала 1,8 тис. грн.

Проте зізнається, що могла б і більше, проте через роботу у магазині рідко ходить до лісу.

Жінка лише п’ять разів була в лісі не повний день і заробила 7,5 тис. грн. А її 10-річна донька – 2,5 тис. грн.

Цього року врожай чорниці, тому на ягодах не заробляють тільки ліниві.

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На початку сезону її приймали у людей по 30 грн, нині ж ціна коливається у межах 55-57 грн.

Для багатьох людей у селах – це єдиний спосіб заробітку, тому чорниці збирають і люди похилого віку, і молодь, і діти.

Чим корисна чорниця

Лікарі кажуть, що взимку не страшна застуда, якщо у сезон наїстися ягодами досхочу.

Чорницю називають природним антибіотиком і антисептиком. Ягодами лікують захворювання шлунку, виразки та коліти.

Але міру теж треба знати. Норма для дорослих – 200 г на день, для дітей – 50 г.

Джерело: Конкурент

Фото: Pixabay

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