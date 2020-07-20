Бойовики можуть блокувати перетин лінії розмежування та в’їзд до тимчасово окупованої території України.

Вони надають дозвіл на перетин кордону в окремі дні і не всім громадянам.

Держприкордонслужба попереджає про ризики перетину кордону та разом з правозахисниками проводить роз’яснювальну роботу щодо потенційної небезпеки.

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Водночас нині пункт пропуску Новотроїцьке працює у штатному режимі, звернутися до прикордонників можна щоденно з 07.00 до 20.00.

Без змін працює також і пропускний пункт Станиця Луганська.

Відновлення роботи пункту пропуску Оленівка

13 липня бойовики відновили роботу пункту пропуску Оленівка, який розташований на дорожньому коридорі Донецьк – Маріуполь.

Того дня громадяни перетинали кордон у двох напрямках.

Станом на 12.00 у напрямку окупованих територій кордон перетнули близько 100 осіб, а у зворотньому – 38 людей.