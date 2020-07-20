Курс валют в Украине 20 июля поднялся после выходных.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.
На 20 июля НБУ установил курс 27,36 грн/1 $ — по сравнению с пятницей 17 июля стоимость выросла на девять копеек.
Также зафиксирован рост цены на евро. Курс 20 июля составляет 31,25 грн/1 € — стоимость выросла на 13 копеек после пятницы.
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Курс валют в Украине от НБУ на 20.07:
- $ 1 — 27,36 грн;
- € 1 — 31,25 грн;
- 1 польский злотый — 6,97 грн;
- 10 российских рублей — 3,81 грн.
Прогноз курса к осени 2020
Курс доллара до осени 2020 будет находиться на уровне 27-28 грн.
Председатель ассоциации Андрей Дубас рассказал, что нынешнее удешевление гривны на рынке объясняется сезонностью и карантином.