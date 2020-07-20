Курс валют в Украине 20 июля поднялся после выходных.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

На 20 июля НБУ установил курс 27,36 грн/1 $ — по сравнению с пятницей 17 июля стоимость выросла на девять копеек.

Также зафиксирован рост цены на евро. Курс 20 июля составляет 31,25 грн/1 € — стоимость выросла на 13 копеек после пятницы.

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Курс валют в Украине от НБУ на 20.07:

$ 1 — 27,36 грн;

€ 1 — 31,25 грн;

1 польский злотый — 6,97 грн;

10 российских рублей — 3,81 грн.

Прогноз курса к осени 2020

Курс доллара до осени 2020 будет находиться на уровне 27-28 грн.

Председатель ассоциации Андрей Дубас рассказал, что нынешнее удешевление гривны на рынке объясняется сезонностью и карантином.