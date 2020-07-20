Курс валют в Україні 20 липня піднявся після вихідних.
Про це свідчать дані Національного банку України.
На 20 липня НБУ встановив курс 27,36 грн/1 $ — порівняно з п’ятницею 17 липня вартість зросла на дев’ять копійок.
Також зафіксовано зростання ціни на Євро. Курс 20 липня становить 31,25 грн/1 € — вартість зросла на 13 копійок після п’ятниці.
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Курс валют в Україні від НБУ на 20.07:
- $1 — 27,36 грн;
- €1 — 31,25 грн;
- 1 польський злотий — 6,97 грн;
- 10 російських рублів — 3,81 грн.
Прогноз курсу до осені 2020
Курс долара до осені 2020 буде перебувати на рівні 27-28 грн.
Голова асоціації Андрій Дубас розповів, що нинішнє здешевлення гривні на ринку пояснюється сезонністю і карантином.