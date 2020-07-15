В Ассоциации украинских банков предусматривают, что до осени курс доллара будет в коридоре 27-28 грн, независимо от того, кто возглавит НБУ.

Нынешнее удешевление гривны на рынке председатель ассоциации Андрей Дубас объясняет сезонностью и карантином.

— Заробитчане не имеют возможности выехать на работу и перечислять сюда валюту. В то же время, украинские туристы не могут выехать за границу и тратить там деньги. То есть валютный баланс сохраняется. Аграрии готовятся к предстоящей посевной. Даже назначение нового главы Нацбанка не повлияет на курс валют в краткосрочной перспективе. Рынок не любит резких движений, — пояснил Дубас в комментарии Фактам ICTV.

Спрогнозировать, какой курс будет через полгода можно будет, когда появится новый глава Нацбанка.

15 июля курс доллара к гривне вырос на 5 коп. и составляет 27,25 грн. Евро выросло на 15 копеек, и продается по 30,95 грн.

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Назначение главы Нацбанка

Назначение главы НБУ это надолго, поэтому президенту Владимиру Зеленскому нужно опираться на профессионализм и безупречную репутацию кандидата.

— Если у кандидата не будет безупречной репутации, его не воспримет рынок. Человек должен иметь опыт работы не только в банке, но и понимать уровень макроэкономических показателей, — рассказал Дубас.

Новому главе НБУ не удастся нажать на наблюдательный совет Нацбанка, так как они защищены законом. У всех членов есть определенные сроки пребывания в наблюдательном совете.

Глава НБУ подал в отставку

1 июля председатель НБУ Яков Смолий написал заявление на увольнения по собственному желанию.

Объяснил это систематическим политическим давлением, осуществляемым на него в течение длительного времени. Через два дня его освободили Верховная Рада.

Сейчас на должность главы Национального банка претендует пять кандидатов. Их кандидатуры должны рассмотреть до конца недели.