Год работы Верховной Рады - оценки граждан

21 июля 2020 год работы депутатов Верховной Рады ІХ созыва.

Социальная группа Рейтинг провела опрос, как граждане оценивают первый год деятельности обновленной Верховной Рады.

Результаты опроса продемонстрировали, что активно следят за политическими событиями в Украине 55% опрошенных. 25% делают это иногда, 14% — редко, 6% — вообще не интересуются политикой.

В то же время чем старше респонденты, тем чаще они следят за политическими событиями.

Почти 30% опрошенных считают, что действующий парламент является более эффективным, чем предыдущий состав Верховной Рады, в то же время четверть — противоположного мнения и считают предыдущий парламент эффективным.

Лучше оценивают эффективность работу Верховной Рады этого созыва молодежь и избиратели партии Слуга народа. Хуже всего — избиратели Европейской солидарности, большинство которых считают предыдущий парламент более эффективным.

Среди руководителей государства опрошенные относительно лучше оценивают работу президента Зеленского (37% опрошенных довольны деятельностью главы государства). Работой председателя Верховной Рады Разумкова довольны 25%, недовольны — 57%.

Деятельностью премьер-министра Дениса Шмыгаля довольны лишь 16%, не удовлетворены — 65% опрошенных.

Среди парламентских фракций относительно лучшие оценки получила фракция партии Слуга народа (уровень удовлетворенности всех — 32%, среди избирателей партии — 90%).

Деятельностью фракций партий Оппозиционная платформа — За жизнь, Европейская солидарность и Батькивщина довольны примерно четверть опрошенных, не удовлетворены — около 70%.

Деятельностью фракции партии Голос довольны 17%.

Возвращение в Уголовный кодекс статьи о наказании за незаконное обогащение и введение уголовной ответственности депутатов за кнопкодавства — лучшее решения парламента, которые наиболее положительно оценивались опрошенными (около 90%).

Также значительную поддержку получили такие воплощенные инициативы:

отмена депутатской неприкосновенности,

предоставление добровольцам статуса участника войны,

кредитование предпринимателей по низким ставкам — 5%, 7% и 9%,

увеличение лимитов дохода для физических лиц-предпринимателей,

принятие закона об импичменте президента,

введение жестких правил перевозки детей в автомобиле только в детских креслах.

Зато легализация игорного бизнеса и введения рынка земли были преимущественно негативно восприняты опрошенными. Не поддерживают эти решения Верховной Рады около 60% опрошенных, поддерживают — около четверти.















Эффективнее предыдущей: как украинцы оценивают работу Верховной Рады / 4 фотографии

В рейтинге политических сил на выборах в Верховную Раду лидирует партия Слуга народа за которую готовы проголосовать 27,9% тех, кто определился и намерен прийти на выборы.

Как поддерживают другие партии:

Оппозиционная платформа — За жизнь — 18,0%,

Европейская солидарность — 14,7%,

Батькивщина — 11,4%,

Радикальную партию Ляшко — 5,2%,

Сила и честь — 4,3%,

партию Шария — 3,4%,

Украинская стратегия Гройсмана — 3,3%,

ВО Свобода — 3,2%,

Голос — 3,1%.

Опрос проводился 16-17 июля среди населения Украины старше 18 лет. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

Чем отличилась Верховная Рада с момента избрания и как будет работать в дальнейшем? Факты ICTV рассказывают насколько продуктивной была работа парламента, и чего не хватало.