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Факты / Украина

Луцкий террорист стрелял в замглавы Нацполиции Коваля

Луцкий террорист Максим Кривош стрелял в первого заместителя главы Национальной полиции Евгения Коваля.

Об этом рассказал глава МВД Арсен Аваков.

— Был один неприятный момент, когда террорист выстрелил в господина Коваля… Это был тот момент, когда мы переживали, но его удалось вернуть к переговорам, — сказал он.

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Пуля пролетела рядом с замглавы Нацполиции, не ранив его. Ему удалось увернуться от осколков.

 

Захват заложников в Луцке

21 июля вооруженный Максим Кривош захватил автобус с пассажирами в Луцке.

Он угрожал его взорвать, если главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей не запишут и не выложат в YouTube заявления о том, что они являются террористами в законе.

Также он требовал, чтобы Владимир Зеленский распространил ссылку на фильм Земляне 2005 года. Президент выполнил это требование.

В 20.20 Кривош выпустил из автобуса троих заложников — пожилую женщину, беременную женщину и ребенка. Это произошло после разговора террориста с Зеленским.

В 21.40 начался штурм автобуса. Все 13 заложников были освобождены.

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