Луцький терорист Максим Кривош стріляв у першого заступника голови Національної поліції Євгена Коваля.

Про це розповів глава МВС Арсен Аваков.

– Був один неприємний момент, коли терорист вистрілив у пана Коваля… Це був той момент, коли ми переживали, але його вдалося повернути до переговорів, – сказав він.

Читайте: Зеленський виконав вимогу луцького терориста і записав відео

Куля пролетіла поруч із заступником голови Нацполіції, не поранивши його. Йому вдалося ухилитися від осколків.

21 липня озброєний Максим Кривош захопив автобус з пасажирами в Луцьку.

Він погрожував його підірвати, якщо глави судів, міністерств, прокуратури, парламенту, церков не запишуть і не викладуть в YouTube заяви про те, що вони є терористами в законі.

Також він вимагав, щоб Володимир Зеленський поширив посилання на фільм Земляни 2005 року. Президент виконав цю вимогу.

О 20.20 Кривош випустив з автобуса трьох заручників — літню жінку, вагітну жінку та дитину. Це сталося після розмови терориста з Зеленським.

О 21.40 розпочався штурм автобуса. Всі 13 заручників були звільнені.