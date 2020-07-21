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Факты / Украина

Зеленский выполнил требование луцкого террориста и записал видео

Владимир Зеленский записал видео в Facebook, которое требовал луцкий террорист Максим Кривош.

Он требовал, чтобы президент Украины распространил ссылку на фильм Земляне 2005 года.

— Фильм Земляне 2005 года — смотреть всем, — сказал Зеленский на видео.

Читайте: Земляне: что известно о фильме, о котором говорит террорист из Луцка

Захват заложников в Луцке

21 июля вооруженный Максим Кривош захватил рейсовый автобус в Луцке. По данным полиции, в салоне находятся около 20 пассажиров, СБУ сообщает о 10.

В 2005 году мужчину приговорили 8,5 годам тюрьмы за бандитизм и вымогательство.

Кривош заявил, что взорвет автобус, если главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей не запишут и не выложат в YouTube заявления о том, что именно они — террористы в законе.

Также он требует, чтобы президент Украины Владимир Зеленский распространил ссылку на фильм Земляне 2005 года.

В 20.20 Кривош выпустил из автобуса троих заложников — пожилую женщину, беременную женщину и ребенка.

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