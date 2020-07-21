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Факти / Україна

Не тільки на вулицях: Нацполіція і Нацгвардія посилює патрулювання в Києві

Нацполіція та Нацгвардія направили додаткові патрулі для забезпечення безпеки жителів Києва.

Правоохоронці посилено патрулюватимуть не тільки вулиці, а й місця, де масово скупчуються люди – ринки, транспортні розв’язки, метрополітен тощо.

У Міністерстві внутрішніх справ нагадали громадянам про необхідність терміново повідомляти до поліції про виявлення вибухонебезпечних чи підозрілих предметів.

У разі виявлення таких предметів, торкатися їх суворо заборонено, наголосили в МВС.

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Вибух біля станції метро Мінська в Києві

21 липня близько 12.30 прогримів вибух біля станції метро Мінська в Києві.

Окрім вибухівки, яка спрацювала, правоохоронці знешкодили ще два вибухових пристрої.

Їх зловмисники заклали між легковим авто та кіосками біля ринку Мінський.

Джерело: МВС

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